Grande Fratello scattano scintille ed incomprensioni tra Lorenzo e Shaila

Leggi su 361magazine.com

Spolverato eGatta si ritrovano faccia a faccia: le nuovetra la coppiacontinuano ad affrontare alti e bassi nella loro relazione. La ballerina ed il modello appaiono così in Casa distanti e nuovamente in conflitto. I due inquilini nelle ultime ore hanno riscoperto delle nuoveda chiarire.Leggi anche Ex gieffino già pentito di aver abbandonato il GF, ora punta ad AmiciIl nuovo confronto tra i due gieffiniLa ballerina nelle ultime ore ha ammesso di sentirsi giù.però nonostante il malessere della fidanzata sembra non capirla e spiega di essersi sentito messo da parte dal momento in cuisi sfoga anche con altri inquilini. Ancheconfesso di star male e di non riuscire a parlarne con lei.