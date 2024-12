Secoloditalia.it - Giorgia Meloni chiude Atreju 2024: “Quanto siete belli, quanta forza ci date” (segui l’intervento in diretta streaming)

Leggi su Secoloditalia.it

sicon un’affluenza come mai si era vista nella storia della kermesse della destra italiana: nelle fredda e soleggiata domenica romana del Circo Massimo la kermesse sicondel presidente del Consiglio,. Ad accogliere il premier in cappotto celeste, la standing ovation della sala Cristoforo Colombo e i cori “”.Qui finisce il mio compito stamattina. Prima di passare la parola a una mia amica, perché sono qui per amicizia e non per altri motivi. Vi ringrazio per l’accoglienza che mi avete riservato. “Dal 7 di gennaio vi vengo a cercare a casa e vi incollo alla poltrona – ha detto Paolo Del Debbio annunciando la sua trasmissione – grazie per quello che fate e avanti così”. L'articolo: “ci” (in) Secolo d'Italia.