Ilrestodelcarlino.it - Gerbi è ormai indispensabile. Cecotti, una gara da veterano

SORZI 7. Peccato per il quarto clean sheet stagionale sfumato nel recupero, ma il suo lo aveva fatto soprattutto su Clemenza prima del riposo, si ripete con un balzo sul primo palo.7. Per la prima volta in un anno e mezzo il 2005 è titolare a destra, che sarebbe anche il suo piede. Gioca unada, per 45’ spinge come un forsennato. (35’st Amayah sv). ZAGNONI 6,5. Una sola sbavatura nel finale quando Parravicini lo anticipa per l’1-3. PANELLI 6,5. Pavanello non la prende mai, il dolore alla spalla sembra un vecchio ricordo. CALANCA 6,5. Conferma di essere unanzia anche a sinistra, dove Podda spinga ma non sfonda. PULETTO 7,5. La terza rete stagionale è la più bella, con uno "scavino" delizioso dopo aver chiuso il triangolo con. Con lui i 40 giorni senza Mandelli sono meno lunghi.