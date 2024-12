Quifinanza.it - Futuro sempre più incerto per Coin: a rischio oltre 1.500 posti di lavoro

L’automotive non è l’unico settore in crisi in Italia. In Lombardia, e in particolare nel milanese, sono diverse le aziende in difficoltà. Una di queste è, che ha annunciato la chiusura del punto vendita al Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco, mentre sono in corso negoziazioni per i rinnovi dei contratti in altri punti vendita sparsi per l’Italia. Il 18 dicembre, il governo incontrerà a Roma i rappresentati sindacali di, preoccupati per ildi1.500 lavoratori del Gruppo.La crisi diA seguito dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, il ministero del Made in Italy ha aperto il tavolo di crisi del Gruppo. L’azienda conta oggi 35 grandi magazzini e 130 store in franchising.La crisi del settore del commercio e dell’abbigliamento a seguito della pandemia, ha portato il Gruppo ad accumulare circa 80 milioni di euro di debiti.