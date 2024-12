Metropolitanmagazine.it - E se vi dicessimo che esiste il Rory Gilmore brunette (ed è già un trend)?

Si sa che la Gen Z ha uno strano senso dell’umorismo: ha mandato virali alcuni tra ipiù strani e, come ben sappiamo, è la regina delle tendenze moda e beauty. Tanta è la velocità con la quale circolano le mode, tanta è la passione nella ricerca di nuove inspo, soprattutto nel mondo del beauty. E già dall’autunno era andata virale una serie, una che invece noi millennials conosciamo molto bene: Una mamma per Amica. Così, fa la sua strada il, ispirato a una delle due protagoniste della serie, e alla pazzesca Alexis Bledel.Perché siamo così obsessed dal?Ma bando alle ciance, parliamo di colori. Si tratta di una tonalità di castano ricca e morbida, dall’effetto finale assolutamente naturale e bilanciato. Ma soprattutto è il colore perfetto per chi vorrebbe cambiare senza stravolgere la propria base.