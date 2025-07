Ecomafie in crescita 111 reati al giorno

L’ecomafia in Italia si sta espandendo a ritmo allarmante, con oltre 111 reati ambientali commessi ogni giorno. Il nuovo rapporto di Legambiente rivela un incremento del 14,4% nel 2024, superando i 40mila reati e dimostrando che questa minaccia non conosce sosta. Un fenomeno che richiede attenzione e azioni concrete per tutelare il nostro territorio e il nostro futuro. Ma l’ecomafia non si ferma…

L’ecomafia è in crescita in Italia raggiungendo il ritmo di oltre 111 reati messi a segno in media ogni giorno. E’ questo il dato “preoccupante” contenuto nel nuovo rapporto ‘ecomafia’ presentato da Legambiente, oggi a Roma. Nel 2024 – racconta l’associazione – si è infatti superata la soglia dei 40mila reati contro l’ambiente, con un incremento del 14,4%, e quindi una media di 111,2 al giorno (pari a 4,6 ogni ora). Ma l’ ecomafia non si ferma qui: aumenta anche il fatturato illegale che arriva 9,3 miliardi di euro e il numero di clan coinvolti (11 in più rispetto a quelli ‘censiti’ nel 2023). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ecomafie in crescita, 111 reati al giorno

