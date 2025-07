RITRATTI Collezione Florence e Damien Bachelot in mostra al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Immergetevi nell’evoluzione della fotografia con la mostra "Ritratti" della collezione Florence e Damien Bachelot, allestita al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Da scatti iconici come Pablo Picasso che assiste a una corrida, firmato da Brian Blake, alle potenti immagini di Lewis Hine sulla condizione dei bambini migranti italiani negli Stati Uniti, fino agli sguardi contemporanei di Paul Graham sugli invisibili di oggi. Un viaggio attraverso l’umanità, che vi lascerà senza parole...

Dallo scatto iconico con protagonista Pablo Picasso che assiste ad una corrida, firmato da Brian Blake, alla forza documentaria di Lewis Hine, che nella prima metà del Novecento utilizzò la fotografia come strumento di denuncia sociale, ritraendo i volti dei bambini migranti italiani negli Stati Uniti per raccontare la realtà del lavoro minorile; fino ad arrivare agli sguardi più contemporanei di Paul Graham, che fotografa gli invisibili che vivono per strada in America e di una Nan Goldin inedita con due immagini agli opposti per il rigore e l'eccentricità dei soggetti. Sono alcune delle foto in mostra al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino dal 10 luglio al 5 ottobre 2025, che ospita l'esposizione dell'Associazione culturale Imago Mundi, dal titolo "Ritratti.