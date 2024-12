È finita stavolta per sempre Uomini e Donne la coppia ai saluti | De Filippi informata per prima

Leggi su Caffeinamagazine.it

Addio ad un’altra, aquella che si concluderà tra poco sarà ricordata come la settimana degli addii. La parola fine tra il cavaliere e la dama è arrivata in studio: Maria Deè stata quindiper, in diretta. Un addiodefinitivo dopo che, nei giorni scorsi, laaveva provato a ricucire lo strappo che si era aperto un mese fa. Nella giornata di venerdì era arrivata la certezza dell’addio tra Vincenzo e Ilaria, era stata lei, con un lungo messaggio social, a spiegare le ragioni.>> “Morta dopo un intervento di routine”. Il volto diparla del tragico lutto“La storia con Vincenzo èdopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Probabilmente abbiamo due caratteri troppo forti, comunque è meglio che sia successo adesso che magari dopo cinque o sei mesi quando io mi ero trasferita.