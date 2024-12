.com - Como-Roma 2-0, Gabrielloni e Nico Paz nel recupero stendono i giallorossi

(Adnkronos) – Ilconquista tre punti contro lastendendo i2-0 nel minuti finali con i gol, in pieno, die diPaz. Duro risveglio per la squadra di Ranieri con un finale da incubo, dopo i successi con Lecce e Braga. La squadra di Ranieri resta così a 16 punti, mentre ildi Fabregas sale a 15 agganciando Verona, Parma e Genoa. “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara anche se siamo stati lenti. Nel secondo tempo è cambiata la partita, loro si sono messi a specchio e hanno avuto più voglia di vincere. Abbiamo sbagliato sulla punizione del gol e abbiamo lasciato un centrocampista con un attaccante, questo non si fa e una squadra esperta non deve permettere un errore del genere. Ilha fatto di tutto per vincerla e noi non siamo stati così bravi a cercare di creare quei problemi come nel primo tempo”, ha detto il tecdellaa Sky.