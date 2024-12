Ilrestodelcarlino.it - Cade e si rompe una spalla, negoziante fa causa al Comune: funzionario a processo

Rimini, 15 dicembre 2024 – Una giornata di shopping finita in ospedale. Mentre passeggiava in via Garibaldi, è inciampata su un sampietrino ed è caduta rovinosamente a terra. Da quel giorno è cominciato il lungo calvario di una commerciante riminese di 60 anni. Per quella caduta è stato rinviato a giudizio del responsabile della manutenzione stradale deldi Rimini. La prima udienza si terrà il 17 gennaio: ilè finito aper lesioni colpose. La sua colpa? Non aver vigilato sulla sistemazione di quel tratto di strada, dove si era formato un dislivello che ha provocato la caduta della signora. L’incidente è avvenuto il 30 aprile 2021. Quel giorno la donna era a spasso in via Garibaldi. Mentre camminava, adel sampietrino era cascata a terra facendosi molto male.