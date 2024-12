Lettera43.it - Bergamo, speleologo intrappolato nella grotta Bueno Fonteno: soccorsi in azione

Ore di apprensioneBergamasca, dove unoè rimastoa quattro ore di distanza dall’uscita. A dare l’allarme,serata di sabato 14 dicembre, sono stati alcuni compagni di spedizione che sono riusciti a risalire. Sul posto stanno intervenendo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stdella Media Valle Seriana, alcune squadre dei vigili del fuoco di Lovere e die i carabinieri di Clusone. Non si conoscono le condizioni della persona intrappolata, non si sa nemmeno se sia un uomo o una donna. Secondo le prime sommarie ricostruzioni riportate dall’Eco di, potrebbe però essere ferita, cosa che gli avrebbe reso impossibile risalire autonomamente in superficie insieme ai colleghi. Si tratterebbe di un gruppo di otto speleologi volontari dell’associbergamasca Progetto Sebino.