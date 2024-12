Lanazione.it - Autovelox, parte la fase due. Nuova assemblea dei multati. Azione collettiva per il rimborso

Martedì prossimo nuovo incontro pubblico sul casonel salone del circolo Arci di Montale alle ore 21. L’è stata promossa dall’Auser di Montale per discutere di "ulteriori passi visto il silenzio del Comune di Pistoia". Sarà lanciata unadue, l’per chiedere ildelle multe, dopo launo costituita dall’invio delle richieste individuali che era iniziata dal primo incontro pubblico del 24 settembre scorso. Centinaia di cittadini hanno inviato al Comune di Pistoia una richiesta didella multa fatta con l’del Pontenuovo nel tratto in cui il limite di velocità è di 40 km/h. Le istanze disi fondano sul fatto che il Comune ha ammesso fin dal 6 settembre scorso di "non aver trovato" nei suoi archivi l’ordinanza istitutiva del limite di 40 chilometri orari in quel breve tratto della Provinciale Montalese.