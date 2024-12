Quotidiano.net - Al capezzale del nonno: "Cateteri e pulizia, ci si inventa infermieri"

Jacopo Ciacchi ha 39 anni ed è stato caregiver per cinque mesi, "ma è come se fossero stati anni", tende a precisare. Lui è fiorentino e suoera autosufficiente fino a maggio, fino a quando non è venuto a mancare. Ieri era in piazza a chiedere maggiori aiuti e cambiamenti nel sistema di assistenza. "Aveva 96 anni quando è caduto e si è fatto male. Dall’ematoma che si è formato non era più lui. Quando è tornato dall’ospedale sembrava leggermente spaesato, ma comunque pareva si stesse riprendendo. In un mese è cambiato tutto". Lei e sua mamma vi siete trovati caregiver in poco tempo. "Sì, dico sempre che non era lui ad aver bisogno di noi, ma noi di lui. Aveva da poco perso la moglie e aveva imparato anche a stirare. Per questo gli dicevo che era diventato maggiorenne. Poi la caduta a maggio e il peggioramento a giugno.