Cinemaserietv.it - The Kings of Tupelo, la recensione: un’incredibile storia tra il re del rock e cospirazioni

Leggi su Cinemaserietv.it

La serie: Theof, 2024. Regia: Chapman e Maclain Way. Genere: Documentario. Cast: Kevin Curtis, Jack Curtis, Laura Curtis, David Daniels, Steve Holland, Roger Wicker. Durata: 3 episodi/54-75 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: su Netflix.Trama: In questa bizzarratrue crime, la teoria complottista di un imitatore di Elvis scatena una faida che si trasforma in un tentativo di assassinare il presidente americano.A chi è consigliata: Agli appassionati di storie ai confini della realtà, di documentari che sembrano film.Theofè un documentario in tre parti che esplora il lato oscuro della provincia americana, nonchè il racconto più folle che vedrete dai tempi di Tiger King. Questa miniserie firmata dai fratelli Maclain e Chapman Way, registi già vincitori di un Emmy, raduna tutti i protagonisti di questa vicenda che ha dell’incredibile: Kevin Curtis, la sua famiglia, amici, nemici e una schiera di persone con punti di vista opposti.