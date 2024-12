Sudcorea oggi nuovo voto impeachment di Yoon | caccia ai ‘disertori’ di governo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –in Parlamento, 14 dicembre, sull’del presidentenoSuk Yeol. In una nota, l’ufficio del presidente dell’Assemblea nazionale di Seul ha annunciato che “data la rilevanza nazionale e la gravità della questione, la sessione plenaria è stata anticipata alle 16 (le 8 in Italia) per consentire il tempo adeguato per discussioni e consultazioni approfondite”. Quella disarà la seconda votazione, dopo che sabato scorso era stata respinta la mozione diper rimuoveredalla presidenza in seguito alla sua decisione di imporre la legge marziale, poi ritirata. A far fallire la mozione erano stati allora i deputati del partito alPeople Power Party, che hanno boicottato il. Ed è proprio a loro che si è rivolto il leader del Partito Democratico all’opposizione in Corea del Sud, Lee Jae-myung, che ha detto ai deputati del partito alche “la storia ricorderà” se non sosterranno l’del presidente.