Lettera43.it - Stallo nei lavori della manovra, il governo non deposita gli emendamenti

Leggi su Lettera43.it

deisullain commissione Bilancio alla Camera. Dopo che l’opposizione ha protestato per questioni di merito e di metodo rispetto alle modifiche annunciate, ilnon hato gli ulterioriattesi. Alle due di notte, l’ufficio di presidenza ha preso atto del mancato deposito delle modifiche e rinviato ialle 12 di sabato 14 dicembre. Il sottosegretario al Mef Federico Freni, lasciando la commissione, ha dichiarato che «c’è la volontà di fare le cose per bene, nel rispetto delle prerogative delle opposizioni emaggioranza» e che «la fretta è una cattiva consigliera».Gligià presentati, dall’aumento degli stipendi per i ministri non parlamentari alla norma anti RenziTra gligià presentati dai relatori di maggioranza, vi sono: l’aumento dello stipendio dei ministri non parlamentari, che verrebbe equiparato a quello degli eletti; una norma che impedisce a ministri, parlamentari e governatori di percepire redditi da Stati non europei (la cosiddetta norma anti Renzi, consulente dei Paesi del Golfo); un prelievo fiscale aggiuntivo sulle scommesse online; l’aumento delle tasse di imbarco per i voli extra Ue dai principali aeroporti; l’aumento delle tariffe autostradali dell’1,8 per cento dal 2025.