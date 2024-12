Oasport.it - Sofia Goggia non si accontenta: “Gara non eccelsa, ho sciato all’80%. Avrei firmato per il secondo posto, ma…”

ha mostrato tutta la sua classe innata al ritorno indopo l’infortunio accusato nella passata stagione ed è subito riuscita a salire sul podio in unadi Coppa del Mondo. L’azzurra ha infatti conquistato ilnella discesa libera di Beaver Creek, prima prova stagionale in questa specialità per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante. La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 7, ha accarezzato anche il sogno della vittoria, ma è poi stata scavalcata per appena 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter, che ha così meritato il successo davanti alla bergamasca.ha accuratamente analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali, non manifestando eccessiva soddisfazione per questo risultato e facendo capire di avere ampi margini di miglioramento: “Ho fatto unabuona, nonme sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta.