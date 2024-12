Snowboard Cortina 2024 | Italia show bronzo Coratti e doppietta Bagozza-March

Leggi su Sportface.it

semplicemente spettacolare ad’Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Nello slalom gigante parallelo arrivano tre podi per la squadra tricolore, grazie a Jasmine Danieleed Aarontra gli uomini. L’azzurra, sconfitta in semifinale dalla polacca Aleksandra Krol-Walas di 11 centesimi, si riscatta immediatamente nella finale per il terzo posto.precede, infatti, di appena 1 centesimo la giapponese Tsubaki Miki, facendo esplodere il pubblicono della celebre località bellunese, che sarà sede dei Giochi Olimpici Invernali 2026.aveva superato agevolmente agli ottavi di finale l’austriaca Claudia Riegler, battendo poi ai quarti la tedesca Ramona Theresia Hofmeister.Quarti di finale fatali invece per Elisa Caffont, che non ha completato la discesa contro la polacca Krol-Walas dopo aver superato agli ottavi la slovena Gloria Kotnik.