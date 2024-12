Biccy.it - Shaila Gatta fa una confessione drammatica e la regia censura

Il caso delle gravi accuse di Zeudi Di Palma a Emanuele Fiori non si placa e nella casa del Grande Fratello i gieffini continuano a parlarne. Ieri seraha detto a Lorenzo: “Dice che lui l’ha toccata. Sono cose forti. E poi sono cose che io ho passato e non vorrei che fossero strumentalizzate“. Molti si sono chiesti cosa intendesse la ballerina con queste affermazioni.sulle accuse di Zeudi: “Lei è pericolosa. Io ho vissuto davvero la violazione del copro”.Oggi pomeriggio l’ex velina di Striscia la Notizia è tornata a parlare di quello che ha detto Zeudi. La gieffina ha spiegato a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, che in passato ha subito la “violazione del suo corpo”.“Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui. Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa.