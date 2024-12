Oasport.it - Sci di fondo, Nicole Monsorno settima nella sprint tl di Davos! Vittoria della svedese Jonna Sundling

Leggi su Oasport.it

Laindividuale femminile in tecnica liberatappaCoppa del Mondo 2024-2025 di sci diin corso a, in Svizzera, vede il settimo posto di, fermatasi a 0?45 dall’ingresso in finale,quale lava alla. Escono ai quarti le altre azzurre, con Federica Cassol 15ma e Caterina Ganz 24ma.In finale domina la, che dopo aver vinto le qualificazioni ed entrambi i turni precedenti, si impone per distacco in 2’44?90, mettendo in riga tre norvegesi, ovvero Mathilde Myhrvold, seconda a 2?33, Julie Myhre, terza a 2?72, e Lotta Udnes Weng, quarta a 2?85.In semifinale si ferma a 0?45 dal passaggio all’ultimo atto, che chiude terzaseconda serie, la più lenta delle due, e termina al settimo posto assoluto.