Sanremo Rai, l'ad Rossi: "Ecco perché dico grazie a Pier Silvio Berlusconi, Festival di Sanremo indissolubilmente legato a noi"

Giampaolo, amministratore dedella Rai, ha lanciato un messaggio chiaro e significativo sul futuro deldidurante il suo intervento ad Atreju, l’evento politico organizzato da Fratelli d’Italia. Al centro del suo discorso, il legame storico e culturale tra la kermesse e la Rai, ma anche un invito a rafforzare la collaborazione tra i broadcaster italiani per affrontare le sfide poste dai colossi globali dello streaming.Rai, ildiParole di apprezzamento sono state rivolte a, amministratore dedi Mediaset, che recentemente ha proposto una visione di sistema per il settore audiovisivo italiano ricordando comee Rai siano un binomio importante per il nostro Paese.ha colto il senso delle sue dichiarazioni e ha voluto sottolineare l’importanza di un approccio più coeso tra i principali operatori del mercato.