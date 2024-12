Top-games.it - Rainbow Six, Arcade Legacy: Come ottenere un nuovo operatore gratuitamente

Leggi su Top-games.it

Con l’eventodiSix sarà possibile sbloccare ungratuito per un periodo di tempo limitato.Se non hai giocato a Tom Clancy’sSix: Siege per un po’, questo evento che sarà svelato in tempo per le festività natalizie, sarà una grande opportunità per scendere diin campo nello sparatutto di Ubisoft. Grazie a questo evento, infatti, sarà possibile sbloccare ungratuito per un periodo di tempo limitato.Per partecipare a questa promozione non devi fare nulla di particolarmente difficile, puoi aggiungere unalla tua collezione in pochi minuti. Innanzitutto, aggiorna il titolo all’ultima versione disponibile e avvialo: nel menu troverai una nuova modalità a tempo chiamata. A questo punto, tutto ciò che devi fare è avviare il matchmaking e completare una partita in questa modalità per assicurarti di ricevere il pacchetto.