Oasport.it - Primoz Roglic correrà il Giro d’Italia 2025: arriva l’ufficialità, cosa faranno Pogacar e Vingegaard?

ha sciolto definitivamente il riserbo e ha comunicato in maniera ufficiale cheil. Il fuoriclasse sloveno ha svelato che sarà impegnato sulle strade del Bel Paese dal 9 maggio al 1° giugno e poi andrà anche al Tour de France. Il 35enne, attualmente in ritiro a Maiorca con la Red Bull-Bora-hansgrohe, disputerà la Corsa Rosa per la quarta volta in carriera: alzò al cielo il Trofeo Senza Fine nel 2023 e fu terzo nel 2019, dopo aver esordito nello Stivale nel 2016.Il nativo di Trbovlje ha vinto la Vuelta di Spagna e ildel Delfinato durante l’ultima stagione, mentre si era dovuto ritirare dalla Grande Boucle a causa di un infortunio. Nel suo sontuoso palmares spiccano le quattro affermazioni in terra iberica e il sigillo al, ma anche la medaglia d’oro nella cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2020, la Tirreno-Adriatico nel 2019 e nel 2023.