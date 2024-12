Quotidiano.net - Prezzi da record per cacao e noci: le fluttuazioni delle materie prime secondo Areté

Roma, 14 dicembre 2024 – Sta per andare in archivio – ormai si sa – uno degli anni finora più difficili per l’industria alimentare: il settore ha dovuto affrontare, infatti, il problema di una spiccata volatilitàquotazionisui mercati internazionali.che, specie in alcuni casi, hanno raggiunto e superatostorici, complici un meteo sempre più imprevedibile e le difficoltà spesso incontrate nella ricostituzionescorte. Tra le commodities che hanno visto le proprie quotazioni schizzare verso l’alto, nel 2024, ci sono, tra l’altro, ile la frutta secca. Proprio a questi due generi alimentari (in particolare, alle) è dedicato il bollettino settimanale di, società italiana leader nella modellistica per le previsioni sui mercati agroalimentari.