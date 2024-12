Serieanews.com - Napoli, Kvaratskhelia andrà via: fissato il prezzo giusto

Kvichaè sempre più vicino all’addio al. Ora c’è anche ilche occorrerebbe alle big straniere per accaparrarseloC’è un’aria di cambiamento in casa, e questa volta riguarda uno dei suoi gioielli più luminosi: Khvicha. In realtà il rinnovo del suo contratto sembra ormai cosa fatta, ma paradossalmente è proprio questa situazione che lo avvicina sempre più all’addio. Non sarebbe la prima volta, non sarà neanche l’ultima.Kvichapronto a lasciare illa prossima estate (Foto: Ansa) – serieanews.comSecondo le ultime indiscrezioni, riportate da Carlo Landoni su Sportmediaset, ilha deciso finalmente di rinnovare “l’indecente” contratto di Kvicha, offrendogli un ingaggio da sei milioni di euro l’anno bonus compresi, ma facilmente raggiungibili.