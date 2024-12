Infobetting.com - Milan-Genoa (domenica 15 dicembre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Fonseca pronto alla rivoluzione

Leggi su Infobetting.com

Un giovanissimo Patrick Vieira approdò in maglia rossonera nell’inverno 1995 ma in quelallenato da Capello e avviatoterza finale di Champions League consecutiva non c’era spazio per il centrocampista che poi ritrovò il tecnico nell’esperienza comuneJuve. Trenta anni più tardi il francese approda per la prima volta da allenatore a .InfoBetting: Scommesse Sportive e