Mercedes-AMG PureSpeed | nessun compromesso

Leggi su .com

(Adnkronos) – La-AMG, presentata in anteprima mondiale durante il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, rappresenta una celebrazione del mondo delle corse. Questa vettura esclusiva, limitata a soli 250 esemplari, è progettata per offrire un'esperienza di guida senza eguali, grazie a un design radicalmente aperto privo di tetto e parabrezza. Michael .L'articolo-AMGproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?