Mercato Juve arriva l’apertura decisiva | Giuntoli può sorridere

Lantus pronta ad intervenire durante ilinvernale.vuole chiudere per un difensore: vicino il sì decisivo.Ha le idee chiare Cristiano, in vista delinvernale. A gennaio, infatti, il direttore sportivo dellantus conta di regalare a Thago Motta non più due difensori bensì uno solo (capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro) così da rendere possibile anche l’acquisto di un adeguato vice-Vlahovic in grado di fornire maggiori garanzie tecnico-atletiche rispetto ad Arek Milik. Il casting volto ad individuare l’innesto più adatto per il pacchetto arretrato si è concluso, con il manager intenzionato a produrre la fumata bianca in tempi brevi.può– TvPlay.it (Ansa)La scelta, in particolare, è ricaduta su una vecchia conoscenza della Serie A ovvero David Hancko, di proprietà del Feyenoord e transitato dal 2018 al 2021 tra le fila della Fiorentina.