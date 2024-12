Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: Sundling rispetta il pronostico, lo farà anche Klaebo?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 Primo giro in controllo pere Chanavat, che non vogliono permettere azioni da lontano.INIZIATA LA FINALE!18:49 La 92^ vittoria tra Coppa del Mondo, Olimpiadi e Mondiali per il fuoriclasse norvegese sembra pura formalità, vedremo chi e come potrà metterlo in difficoltà.18:46 La start list della finale maschile:Johannes Høsflot(NOR)Lucas Chanavat (FRA)Erin Valnes (NOR)Harald Østberg Amundsen (NOR)Ben Ogden (USA)Matz William Jenssen (NOR)18:45 Adesso l’intervista, poi la finale maschile.18:43 Terzo podio di carriera per Myhrvold e terzoper Myhre, tutti ottenuti nel 2025.18:42 Jonnaconquista la decima vittoria in Coppa del Mondo, la dodicesima contandoladei Mondiali di Planica e l’oro olimpico di Pechino.