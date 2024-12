Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: Klaebo e Sundling rispettano il pronostico, top 10 per Monsorno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladellaa tecnica libera da, appuntamento a domani per le prove su 20 chilometri con partenza ad intervalli. Un saluto sportivo!18:57 E’ mancato oggi, invece, il leader del movimento azzurro da oltre 10 anni: Federico Pellegrino. Il 4 volte campione aha pagato una scelta troppo coraggiosa, quella di mettersi nella parte alta del tabellone. A dire il vero, i problemi sarebbero dovuti arrivare dalla semifinale, dove avrebbe trovatoe Chanavat. Il poliziotto però non aveva tenuto conto dei potenti finali di Jouve e della spaccata di Northug, che lo ha estromesso dalla suapreferita.18:55 Ci si aspettavano, i campioni olimpici in carica, e non hanno deluso. Per l’Italia una super Nicoleha migliorato il personal best in CdM, chiudendo 7^.