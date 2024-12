Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: subito Alberto Razzetti a caccia della terza finale! Attesa per Benedetta Pilato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA9.30: Ora al via la prima di quattro batterie dei 400 misti uomini, nell’ultima9.29: Queste le finaliste dei 400 misti donne: Grimes, McIntosh, Harvey, Wood, Walshe, Kinder, Hardy, Carrasco9.26: La statunitense Grimes domina la quarta e ultima batteria dei 400 misti con il tempo di 4’24?74, secondo posto per Mary-Sophie Harvey,King9.19: Summer McIntosh vince labatteria come da pronostico con il tempo di 4’25?86, secondo posto per Wood con 4’49?21, terzo posto per Walshe9.13. La portoricana Romano vince la seconda batteria con 4’33?569.07: La polacca Paradowska vince la prima batteria dei 400 misti con il crono di 4’45?709.05: Inle protagonistaprima di quattro batterie dei 400 misti donne8.