L' instancabile Forester mette la sesta

La storia della Subarusi rinnova per lagenerazione: più matura nelle linee, ancor più sicura e confortevole per combinare la vocazione off-road con la praticità nell'uso quotidiano. La nuovaraccoglie un'eredità pesante, 5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e il 30% del volume di vendite sul totale business in Italia. Insomma, una macchina cruciale per la casa giapponese, che per lagenerazione è ripartita dai tre pilastri del marchio: safe, fun and, tough, ovvero sicurezza, divertimento e durevolezza. Sono quattro i livelli di sicurezza a cui ha guardato Subaru e il design ne è parte integrante. Le forme più massicce si snodano su proporzioni invariate rispetto al modello precedente. Il frontale ha un gusto tipicamente americano - non a caso negli Usa il modello era arrivato da circa un anno - con una mascherina di grandi dimensioni e i nuovi gruppi ottici con luci di svolta a led, centrali nell'idea di sicurezza primaria (cinque stelle nei crash test Euro Ncap) come la notevole visibilità delle superfici vetrate, facilitata dai montanti anteriori pensati per ridurre gli angoli ciechi.