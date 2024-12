Piperspettacoloitaliano.it - Le Libere Donne quando va in onda la fiction con Lino Guanciale, finite le riprese della serie tv di Rai 1

A quattro anni di distanza dall’ultima puntata de L’Allieva 3,torna a indossare il camice bianco in una nuovatv Rai del genere medical drama. Sarà un ruolo completamente diverso da quello di Claudio Conforti.interpreterà Mario Tobino, psichiatra e scrittore. La storia si incentra essenzialmente sulla vita e le riflessioni di Tobino come medico psichiatra nel reparto femminile dell’ospedale. Mava inLesu Rai 1 ? Ecco le prime anticipazioni.Leper latv conVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano –Tv Italiane (@spettacoloitaliano)LaLeè diretta da Michele Soavi ed è tratta dall’omonimo libro di Mario Tobino e ambientata in un manicomio femminile durante la SecGuerra Mondialee.