Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle sfida Assigeco Piacenza: occasione per consolidare la serie positiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Latorna in campo oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18) sul campo dell’, fanalino di coda dellaA2. Nessuno lo dice apertamente, visto che la squadra di Spiro Leka si è appena ripresa da una crisi profonda, ma l’di fare filotto in questo mese è ghiotta, favorita anche da un calendario che a dicembre prevede una sola trasferta su cinque partite. Messe in fila due vittorie importanti, laè attesa da un altro paio di appuntamenti che - a patto di mantenere lo stesso atteggiamento visto contro Cantù e Torino - sembrano abbordabili, prima del grande happening con la Fortitudo che chiuderà questo 2024. Si comincia oggi con la trasferta a, poi il 22 altro impegno casalingo contro la Juvi Cremona. "E’ stata una settimana produttiva, nonostante un giorno in meno di lavoro visto che giochiamo in anticipo - racconta Giacomo Baioni, vice della Carpegna Prosciutto -: la squadra si è ripresentata in palestra proe con grande voglia di fare.