La battaglia contro il presidente sudcoreano | come finisce la mozione di impeachment

I parlamentari della Corea del Sud hanno votato a favore dell'delYoon Suk Yeol per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre. Su 300 deputati, 204 hanno votato per mettere in stato di accusa il, indagato per vari reati tra cui insurrezione e tradimento, mentre 85 hanno votato. Tre parlamentari si sono astenuti e otto voti sono stati annullati. Ora Yoon verrà immediatamente sospeso dall'incarico e il primo ministro diventeràad interim. A Seul nel primo pomeriggio, circa 85mila persone si sono radunate a Yeouido, sede dell'Assemblea nazionale, secondo le stime della polizia, per attendere l'esito del voto diilYoon. La folla, che chiedeva la ridi Yoon dall'incarico, ha riempito le principali strade e gli stretti vicoli, muovendosi in una lenta marea umana verso l'edificio del Parlamento.