Agi.it - Il segreto di Velasco per continuare a vincere, "umiltà e mai sedersi sugli allori"

AGI - Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile, e Julio, commissario tecnico della Nazionale femminile campione olimpica a Parigi 2024, sono stati confermati alla guida delle rispettive squadre azzurre. Lo ha annunciato il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi nel corso degli 'Stati Generali' della pallavolo all'Innovation Campus Milano di Peschiera Borromeo. Rinnovati anche Marco Mencarelli nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile femminile e Vincenzo Fanizza in quello di coordinatore tecnico del settore giovanile maschile. "Se vogliamo, ma anche dobbiamo,- ha detto- allora pensiamo di aver perso i Giochi olimpici di Parigi. Per questo credo che il nostro lavoro debba essere rappresentato da dei concetti ben precisi e distinti fra loro: come la consapevolezza di essere una squadra forte, ma allo stesso tempo l'nela ricercare la vittoria con lo stesso spirito che avevamo prima della spedizione parigina.