Il Napoli vince davanti alle frustranti manifestazioni razziste della minoranza di tifosi dell’Udinese

usa seguire i suoi concittadini dovunque, come un’ombra, se si trasferiscono altrove». Rispondiamo con Fabrizia Ramondinodiallo stadio, ossia quelli di casa. Mandi MandiPartiamo bene, carichi e compatti. Udine non è Cagliari, Lobo ferma con il braccio un tiro di Zemura. È rigore. Certo che lo è. Meret c’è ma pure il goal. Uno a zero all’improvviso.Il calcio italiano è quel posto in cui se gli altri perdono tempo l’arbitro li aiuta. Tutti giù per terra come in un girotondo infantile.Fine primo tempo dela Udine.L’Udinese vorrebbe riprendere con due calciatori direttamente a terra, giusto per continuare il mood. Ilvuole serenamente appoggiare il pesosua superiorità. McTom to Big Rom tipo Stockton to Malone.