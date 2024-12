Ilgiorno.it - Il mercato del lavoro a Lodi: aumentano i posti, ma con contratti precari

– Un saldo positivo, nel primo semestre, tra avviamenti e cessazioni, con una netta prevalenza deia tempo determinato, ma soprattutto una crescita prorompente deidi somministrazione, la cui incidenza complessiva sul totale è ancora relativamente contenuta (circa il 15%), ma con tassi di incremento molto elevati (più 40% per gli uomini, addirittura più 70% per le donne). È il bilancio del primo rapporto dell’Osservatorio provinciale suldeldella provincia di. “L’Osservatorio – spiega Massimo Pagani, consigliere delegato della Provincia alle politiche del– è stato istituito come strumento per costruire una base informativa a sostegno del monitoraggio delle dinamiche occupazionali, fornendo una visione completa del contesto territoriale, utile in chiave di analisi continua, grazie al raffronto tra diverse annualità, che permetterà di approfondire la lettura deldellocale, non solo dentro un orizzonte di congiuntura, ma a livello di tendenze di più lungo periodo”.