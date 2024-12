Sport.quotidiano.net - Hockey pista A2: Correggio gioca domani in casa col Trissino. Roller al debutto: primo round a Seregno

Sioggi la seconda giornata del campionato di Serie A2 disu, ma per il Centro Palmer Scandiano stasera alle 20,45 a(punti 0) è ilufficiale, visto il riposo osservato alturno per il numero dispari di squadre. La Bdl Minimotor(3), invece,alle 18 al Dorando Pietri, contro il(3). SCANDIANO. Mister Enrico Mariotti presenta partita e campionato: "Illo abbiamo già affrontato in Coppa Italia ed è una squadra cresciuta nelle ultime settimane e davvero complicata da affrontare insua. Riguardo al campionato, ritengo il nostro girone molto equilibrato: su 11 squadre, almeno 7 possono puntare ai primi quattro posti che mandano ai play-off e ovviamente noi siamo tra queste. Sino ad oggi ci è servito per conoscerci, ma dobbiamo ancora crescere, soprattutto in due aspetti: la realizzazione dei tiri diretti (4 gol su 18) e il comportamento in campo per evitare espulsioni (10) che poi vanno a condizionare l’esito delle partite.