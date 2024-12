Quotidiano.net - Damasco in transizione: tra speranze e sfide dopo l'arrivo dei ribelli

di Viviana PonchiaROMA Asplende il sole, l’aria è frizzante e le piazze sono piene di gente in festa. Si può contare su un’ora di elettricità al giorno, bisogna fare a meno delle doccia calda e in certe zone scordarsi del tutto l’acqua. La situazione è surreale, il morale eccellente. Mezzo secolo è stato spazzato via in poche ore con le vecchie bandiere e le foto del presidente Bashar al-Assad che penzolavano anche dagli specchietti retrovisori. È il momento di riscrivere la storia, capire come. Andrea Sparro (foto) rappresenta l’organizzazione umanitaria WeWorld in questa terra in cerca di identità. È uno dei pochissimi operatori internazionali a essere rimastol’deidi Hayat Tahrir al-Sham (Hts, letteralmente "Movimento di liberazione della Siria"). Dalle finestre del Four Season vede una città che ridipinge le sue saracinesche e mostra con orgoglio il vessillo ripescato dai tempi dell’indipendenza dalla Francia: verde, il colore preferito da Maometto, con le tre stelle rosse.