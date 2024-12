Tarantinitime.it - Consiglieri Michele Patano e Salvatore Brisci: “Basta inciviltà: i tarantini cambino abitudini, a partire dalla raccolta differenziata”

Leggi su Tarantinitime.it

Time QuotidianoQualche sera fa icomunali di maggioranzahanno fatto un giro per il quartiere Italia Montegranaro per verificare di persona l’andamento dellamessa in campo da Kyma Ambiente.In tale occasione i duehanno notato che in alcuni casi i carrellati condominiali vengono lasciati in mezzo alla strada, tra l’altro occupando stalli dei parcheggi delle strisce blu, spesso con dentro sacchi dell’immondizia “in” che lasciavano intravedere ogni genere di rifiuto.«È sconfortante – hanno dichiarato all’unisono– vedere quanta poca propensione al cambiamento c’è in alcuni, sempre pronti a denigrare qualsiasi novità che possa incidere sulla loro “comfort zone” e attaccati alle loro vecchie».