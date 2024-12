Cinemaserietv.it - Cime Tempestose, la data d’uscita ufficiale del film con Margot Robbie

L’adattamento cinematografico didi Emily Brontë, diretto dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, ha finalmente una: il 13 febbraio 2026. Warner Bros. Pictures e MRC hanno confermato attraverso un delizioso post Instagram che ilsarà distribuito a livello globale in prossimità di San Valentino, un periodo perfetto per un racconto che intreccia passione, amore e vendetta.La pellicola vedràe Jacob Elordi nei panni dei tormentati protagonisti Catherine Earnshaw e Heathcliff: una scelta, quella per l’interprete del tenebroso protagonista, che ha scatenato forti polemiche, a causa della carnagione olivastra del personaggio. Hong Chau, recentemente acclamata per il suo lavoro indi successo, completa il cast insieme a Alison Oliver e Shazad Latif.