Basket, al via l'undicesimo turno. Orari e dove vedere le gare in TV

Bologna, 14 dicembre 2024 – Saranno ben due gli anticipi a fare da apripista all’del campionato di Serie A ditargato Unipolsai, il terzultimo prima della fine dell’anno. Si partirà alle 20.45, al PalaFerraris di Casale Monferrato (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), con una delle sfide senza dubbio più suggestive di giornata quella tra Bertram Derthona Tortona padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach De Raffaele, ex di serata, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro Chemnitz, la quinta in altrettantedisputate inball Champions League FIBA, ma devono riscattare il ko casalingo in campionato, rimediato una settimana fa contro Treviso, mentre Venezia è reduce dai passi falsi contro Sassari in campionato e Cedevita Olimpia Lubiana.