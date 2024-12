Lanazione.it - Auge, la rock band fiorentina torna col nuovo singolo ‘Firenze’

Firenze, 14 dicembre 2024 - Ladeglicon une videoclip intitolato “Firenze”, prima anticipazione delalbum “Spazi vettoriali” in uscita il 7 febbraio 2025 (Vrec/Audioglobe). “Firenze”, in tutti gli store digitali da oggi 13 dicembre, è un brano d’amore e d’accusa (allo stesso tempo) alla città natale della. Una città che ha visto nascere un filone musicale unico, la new wave, facendolo crescere a livello nazionale salvo poi lasciarlo appassire miseramente nei vicoli. «Firenze ha sabotato la musica fatta di note minori - racconta la- Firenze ha ucciso la New Wave, lasciando morire un regno che apparteneva solo a lei. Eppure nei suoi vicoli esistono ancora creature insonni capaci di estrarre Arte da un dolore profondo». Il, come l’intero album, è stato prodotto da Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo) già al lavoro con lanel precedente disco “In purgatorio” è il secondo di una trilogia: dopo un primo album dedicato ad esplorare le contraddizioni che rendono avvincente tutto ciò che è umano, ad essere indagata è ora la multiforme varietà degli spazi entro i quali l’umano si muove.