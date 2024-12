Bergamonews.it - Al via la stagione di “Fara teatro e musica”

Leggi su Bergamonews.it

Gera d’Adda. L’amministrazione comunale diGera d’Adda propone la quarta edizione della rassegna “”, nell’Auditorium in Piazza Patrioti. Quest’anno laè stata affidata alde Gli Incamminati con la direzione artistica di deSidera per la scelta dei titoli da inserire nel cartellone che conta 5 appuntamenti, da dicembre 2024 a maggio 2025, per offrire alla cittadinanza una proposta culturale di livello e rivolta a tutte le fasce della popolazione.I primi due appuntamenti sono dedicati ai più piccoli, con due repliche riservate alle scuole. Giovedì 19 dicembre, il primo dedicato alle scuole primarie, con “ABC del Natale” diTelaio, di Brescia. Per la regia e drammaturgia di Angelo Facchetti, con Alessandro Calabrese e Antonio Panice e le musiche eseguite dal vivo da Alessandro Calabrese e Antonio Panice, lo spettacolo ruota attorno alla festa e alla ritualità del Natale, alle sue radici e derivazioni culturali, al suo significato, alle sue affinità antropologiche con feste e riti di altre culture.