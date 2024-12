Ilfattoquotidiano.it - A Venezia c’è una nuova isola, il Bacàn: “Il Mose la protegge dagli schiaffi della Bora e delle onde”

Una? Se per i turisti è un’incredibile novità osservare quella piccola striscia di sabbia al largolagunana, i cittadini del capoluogo veneto ne sono abituati.Ma, rispetto al passato, qualcosa è cambiato: merito del, che ha resuscitato il cosiddetto, unaisolette più amateabitantiLaguna di. Sebbene fino a qualche anno fa fosse visibile solo in estate, salvo poi sparire nei mesi invernali a causamareggiate, da alcuni giorni ilè ricomparso al largocosta veneta. Quella che è ‘riemersa’ dai fondali è una stretta lingua di terra e sabbia tra l’di Sant’Erasmo e la Bocca di porto del Lido, che emerge dalle acque con l’andamentomaree.Ed è esattamente quello lo scopo per cui è stato creato e attivato il, che ferma le maree alte oltre i 110 centimetri.