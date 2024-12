Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2024 ore 20:30

13 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONENORD, SI SONO FORMATE CODETRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARERESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA SI RALLENTA TRE LE USCITE NOMENTANA E APPIA POI DA PESCACCIO A CASAL DEL MARMO CODE DALLA CASSIA ALLA FLAMINIAIN ESTERNA DUE INCIDENTI CAUSANO CODE TRA PISANA E VIA DEL MARE E Più AVANTI TRA LAURENTINA E APPIACI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE TRA CRISTORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARESUL TRATTO URBANO DELLA A24CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO CENTROIN CHIUSURA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICOINIZIATO ALLE ORE 20 VA AVANTI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIOATAC FA SAPEREAL MOMENTO REGOLARI METRO A, B E B1ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LA TERMINI CENTOCELLE E LA METRO CLA REGIONAL COTRAL COMUNICA CHEIL SERVIZIO SULLE FERROVIE METRE EVITERBO TRATTA URBASNA è ATTIVO CON RIDUZIONI DI CORSESULLAVITERBO EXTRAURBANA IL SERVIZIO PERMANE REGOLAREANCHE SULLA TRATTA URBANA DELLAVITERBOMENTRE SULLA EXTRAURBANA LA CIRCONE PERMANE REGOLAREINFINE, TERMINA ALLE 21.