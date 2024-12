Ilrestodelcarlino.it - Un rinforzo per il Tolentino, torna il centrocampista Conti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo arrivo in casa: il primoè Federico. Il, classe 1988,a vestire la maglia Cremisi dopo le stagioni passate ain Serie D, con il raggiungimento della finale play-off nella stagione 2021/2022. Il calciatore è sicuramente undi qualità ed esperienza per il tecnico Passarini e sarà già a disposizione dalla partita di domenica. "Sono contento dell’arrivo di– dice il tecnico cremisi Passarini – è un giocatore importante che ci sarà utilissimo a centrocampo, dando la possibilità di avere un’alternativa in più". Ilvuole ritrovare la vittoria contro il Matelica per chiudere al meglio il girone d’andata. Sarà una partita da ex per il tecnico Passarini, che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di promozione con i biancorossi.