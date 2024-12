Quotidiano.net - Tra campi e neve sempre con stile

UN PRIMO CONTROLLO AL TOP La FUTURE 7 di Puma offre una vestibilità senza pari con una tomaia adattiva FUZIONFIT360 e combinando PWRPRINT e PWRTAPE, un doppio mesh ingegnerizzato a maglie elasticizzate per una libertà di movimento a 360 gradi in campo. Inoltre, lo scarpino FUTURE 7 è dotato di texture di presa 3D che valorizza ogni controllo di palla. Per un'agilità ottimale, è stata utilizzata la suola Dynamic Motion System, che migliora stabilità, agilità e trazione per cambi di direzione rapidi e imprevedibili. LA VISIERA È IMPORTANTE Il casco con visiera OSMO Pro SIGMA PHOTO Salomon è realizzato in parte con materiali riciclati. La visiera SIGMA PHOTO è amplificatrice di colori per tutte le condizioni atmosferiche, si adatta perfettamente agli occhiali da vista e regola la luminosità in base alle condizioni.