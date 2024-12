Puntomagazine.it - Torre Annunziata: presentato il nuovo sistema di videosorveglianza

Cuccurullo: “Un passo in avanti importante nella sicurezza cittadina”134 videocamere e 13 km di fibra ottica sull’intero territorio cittadino. Sono i numeri deldiquesta mattina a Palazzo Criscuolo. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco Corrado Cuccurullo, il vicesindaco con delega alla sicurezza Tania Sorrentino, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione e l’ingegnere Luigi Gaglione, RUP del progetto.fa un importante passo in avanti nella sicurezza urbana, grazie ad un impianto di ultima generazione consegnato formalmente mercoledì 11 dicembre al Comando di Polizia Municipale. Al termine della conferenza stampa è stata anche mostrata la Control Room dove il personale della Polizia Locale monitora costantemente attraverso gli occhi elettronici quanto avviene in città.